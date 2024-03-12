В Воркуте в ДТП пострадали водитель и пассажир ВАЗ-2109

В Воркуте произошло серьезное ДТП, в котором столкнулись автомобили Suzuki Grand Vitara и ВАЗ-2109, известная как "девятка". Информацию о происшествии предоставили в УГИБДД МВД по РК.

Авария произошла вчера, 11 марта, примерно в 13:50. Водитель Suzuki, родившийся в 1963 году, выезжал со двора дома №72 по ул. Ленина и не уступил дорогу ВАЗ-2109, который двигался по главной улице Ленина со стороны улицы Тиманской в направлении бульвара Шерстнева.