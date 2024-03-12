В Воркуте в ДТП пострадали водитель и пассажир ВАЗ-2109
- 09:08 12 марта
- 6+
- Елизавета Петрова
В Воркуте произошло серьезное ДТП, в котором столкнулись автомобили Suzuki Grand Vitara и ВАЗ-2109, известная как "девятка". Информацию о происшествии предоставили в УГИБДД МВД по РК.
Авария произошла вчера, 11 марта, примерно в 13:50. Водитель Suzuki, родившийся в 1963 году, выезжал со двора дома №72 по ул. Ленина и не уступил дорогу ВАЗ-2109, который двигался по главной улице Ленина со стороны улицы Тиманской в направлении бульвара Шерстнева.
В результате аварии пострадал водитель ВАЗ-2109. Он получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб области лба, закрытый оскольчатый перелом левого надколенника и рваные раны в области левого коленного сустава.
Пострадавший был госпитализирован для оказания медицинской помощи. Пассажир ВАЗ-2109, родившийся в 2005 году, также получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, рваную ушибленную рану подбородка, а также ушибы и ссадины конечностей.
Он также был доставлен в больницу для лечения. Оба пострадавших не были пристегнуты ремнями безопасности во время аварии.
Известно, что водитель Suzuki ранее не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Его стаж вождения составляет с 2008 года.