В Ижемском районе Коми законсервируют Трехсвятительскую церковь

В Ижемском районе Коми планируется провести ряд мероприятий по сохранению и обслуживанию Трехсвятительской церкви, которая находится на улице Центральной в деревне Ласта.

Эту информацию предоставили представители пресс-службы республиканского управления по охране объектов культурного наследия. Разрешение на проведение работ уже было выдано соответствующим ведомством.