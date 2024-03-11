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В Ижемском районе Коми законсервируют Трехсвятительскую церковь

В Ижемском районе Коми законсервируют Трехсвятительскую церковьФото: пресс-служба управления по охране объектов культурного наследия Коми

В Ижемском районе Коми планируется провести ряд мероприятий по сохранению и обслуживанию Трехсвятительской церкви, которая находится на улице Центральной в деревне Ласта.

Эту информацию предоставили представители пресс-службы республиканского управления по охране объектов культурного наследия. Разрешение на проведение работ уже было выдано соответствующим ведомством.

Планы включают в себя не только законсервацию здания церкви, но и выполнение первоочередных противоаварийных работ. Для этого будет задействована Автономная некоммерческая организация «Исследование и реставрация памятников деревянного зодчества «Традиция».

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