Пышный ковер из цветов будет радовать до осени: такой многолетник подходит даже ленивым дачникам

При выборе многолетников лучше отдавать своё предпочтение тем видам растений, которые являются неприхотливыми, ведь это позволит избежать лишней траты времени и сил. Прекрасным вариантом, подходящим для любых участков, может стать тимьян ранний "Крипинг Рэд".



Тимьян ранний "Крипинг Рэд" относится к низкорослым почвопокровникам, ведь его высота обычно не превышает 10 сантиметров. Цветение этого многолетника начинается в конце мая или в начале июня, при этом оно способно продолжаться на протяжении нескольких месяцев.



Уникальность тимьяна раннего "Крипинг Рэд" заключается в его пышном цветении, ведь он весьма быстро образует плотные подушки, которые покрыты большим количеством мелких красно-розовых бутонов. Это растение имеет приятный аромат с лимонными нотками.



Такой вид тимьяна отлично приживается на солнечных участках сада, а также является неприхотливым в плане выбора почвы и полива. Легко переносит даже холодные зимы, поэтому не требует дополнительного укрытия, пишет www.hibiny.ru.