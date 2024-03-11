В Воркуте сотрудник одной из организаций получил тяжелые травмы на работе
- 16:32 11 марта
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- Елизавета Петрова
В Воркуте произошел несчастный случай на рабочем месте, в результате которого сотрудник компании, занимающейся забором и очисткой воды для питьевых и промышленных нужд, получил серьезные травмы.
Трудовая инспекция Коми провела расследование этого инцидента и пришла к выводу о нарушении технологического процесса, что стало причиной произошедшего. По информации, полученной от пресс-службы ведомства, травмы сотрудника были вызваны разрушением деталей во время снятия подшипника с валовой части насоса.
Осколки от разбитых деталей попали в глаз и лицо работника, нанеся ему серьезные повреждения. В результате этого инцидента сотрудник получил статус пострадавшего от несчастного случая, связанного с производственной деятельностью.
После завершения расследования Трудовая инспекция Коми приняла меры для предотвращения подобных происшествий в будущем. Они провели профилактический визит на предприятие в сопровождении представителя работодателя.