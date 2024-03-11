В Воркуте сотрудник одной из организаций получил тяжелые травмы на работе

В Воркуте произошел несчастный случай на рабочем месте, в результате которого сотрудник компании, занимающейся забором и очисткой воды для питьевых и промышленных нужд, получил серьезные травмы.

Трудовая инспекция Коми провела расследование этого инцидента и пришла к выводу о нарушении технологического процесса, что стало причиной произошедшего. По информации, полученной от пресс-службы ведомства, травмы сотрудника были вызваны разрушением деталей во время снятия подшипника с валовой части насоса.