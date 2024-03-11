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В Воркуте сотрудник одной из организаций получил тяжелые травмы на работе

В Воркуте сотрудник одной из организаций получил тяжелые травмы на работеФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Воркуте произошел несчастный случай на рабочем месте, в результате которого сотрудник компании, занимающейся забором и очисткой воды для питьевых и промышленных нужд, получил серьезные травмы.

Трудовая инспекция Коми провела расследование этого инцидента и пришла к выводу о нарушении технологического процесса, что стало причиной произошедшего. По информации, полученной от пресс-службы ведомства, травмы сотрудника были вызваны разрушением деталей во время снятия подшипника с валовой части насоса.

Осколки от разбитых деталей попали в глаз и лицо работника, нанеся ему серьезные повреждения. В результате этого инцидента сотрудник получил статус пострадавшего от несчастного случая, связанного с производственной деятельностью.

После завершения расследования Трудовая инспекция Коми приняла меры для предотвращения подобных происшествий в будущем. Они провели профилактический визит на предприятие в сопровождении представителя работодателя.

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