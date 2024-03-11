Стоматология выплатила сыктывкарке 330 тысяч рублей за неудачные протезы

Стоматологическая клиника в Сыктывкаре была вынуждена выплатить сумму в размере 330 тысяч рублей пациентке в качестве компенсации за неудачные протезы. Эти протезы вызывали дискомфорт и боль у женщины, а также не соответствовали цвету и размеру ее естественных зубов.

Однако, несмотря на претензии пациентки, стоматологи отказались исправить свои ошибки. В связи с этим, пациентка обратилась в суд, который назначил судебно-медицинскую экспертизу для выяснения степени недостатков протезов.