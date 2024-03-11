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Стоматология выплатила сыктывкарке 330 тысяч рублей за неудачные протезы

Стоматология выплатила сыктывкарке 330 тысяч рублей за неудачные протезыФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Стоматологическая клиника в Сыктывкаре была вынуждена выплатить сумму в размере 330 тысяч рублей пациентке в качестве компенсации за неудачные протезы. Эти протезы вызывали дискомфорт и боль у женщины, а также не соответствовали цвету и размеру ее естественных зубов.

Однако, несмотря на претензии пациентки, стоматологи отказались исправить свои ошибки. В связи с этим, пациентка обратилась в суд, который назначил судебно-медицинскую экспертизу для выяснения степени недостатков протезов.

Суд тщательно изучил выводы экспертов и частично удовлетворил требования истца, хотя сумму компенсации была немного снижена. В итоге, с учетом морального вреда, неустойки, штрафа за неудовлетворение потребительских требований и расходов на экспертизу, сумма выплаты составила 330 тысяч рублей.

Клиника-должник получила постановление судебного пристава о возбуждении исполнительного производства через портал Госуслуг. На следующий день после получения постановления, клиника перечислила всю необходимую сумму на депозит службы.

В результате, деньги были направлены пациентке, как указано в сообщении пресс-службы УФССП по Коми.

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