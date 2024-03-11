Указ подписан: теперь пенсионеры со званием "Ветеран труда" получат доплату к пенсии в 2024 году
- 19:00 11 марта
- 12+
- Служба новостей
Если человек имеет статус ветерана труда на уровне региона, то он может пользоваться привилегиями только в своем родном регионе и теряет их при переезде в другой регион.
Федеральные льготники, напротив, могут использовать льготы на всей территории Российской Федерации. Однако конкретные виды поддержки, такие как налоговые, жилищные, транспортные и медицинские льготы, а также единовременные или регулярные выплаты, устанавливаются местными органами власти.
Статус ветерана труда на региональном уровне присваивается в соответствии с критериями, установленными местными властями. Эти критерии могут включать признание губернатора, сокращенный трудовой стаж, достижение определенного возраста, награждение знаками отличия местных властей, а также опыт работы в определенной области, крае или городе.
При переезде из одного региона в другой человек лишается привилегий, если его статус присвоен только в одном регионе. Льготы, предоставляемые ветеранам труда, включают различные денежные выплаты, налоговые льготы, компенсации за коммунальные услуги и медицинское обслуживание. Такие формы поддержки определяются законодательством и нормативными актами каждого конкретного региона.
Для получения льгот необходимо обратиться в компетентные органы с соответствующими документами, подтверждающими статус ветерана труда, пишет Наша газета.