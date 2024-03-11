Не покупайте эту мутную жижу: Росконтроль назвал марки чая, которые не стоит брать

По информации, предоставленной Росконтролем, недавно был озвучен список марок молока, которые лучше не покупать, даже если они предлагаются со скидкой. Эта информация вызвала беспокойство среди потребителей, учитывая, что молоко является важным продуктом.

В списке антирекомендаций Росконтроля оказались такие марки, как "Маруся", "36 копеек" и "Честное коровье молоко". Это означает, что потребители должны быть особенно внимательны при покупке молока этих брендов и, возможно, рассмотреть альтернативные варианты от проверенных производителей.

Особое внимание следует обратить на качество продуктов, особенно если у вас есть определенные диетические или здоровотворные требования. Если вы предпочитаете натуральное молоко без добавок и консервантов, стоит выбирать продукцию от надежных производителей, которые заслужили доверие.