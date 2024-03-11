У жительницы Ухты получилось удвоить алименты через суд

В связи с ростом числа неплательщиков алиментов все больше родителей обращаются в суд с требованием обязать ответчика выплачивать алименты в твердой денежной сумме, а не в долевом соотношении к заработку.

Жительница Ухты обратилась в суд с иском к отцу своего ребенка с требованием взыскать алименты в твердой денежной сумме, исходя из размера половины величины прожиточного минимума с последующей индексацией.