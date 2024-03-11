У жительницы Ухты получилось удвоить алименты через суд
- 14:42 11 марта
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- Елизавета Петрова
В связи с ростом числа неплательщиков алиментов все больше родителей обращаются в суд с требованием обязать ответчика выплачивать алименты в твердой денежной сумме, а не в долевом соотношении к заработку.
Жительница Ухты обратилась в суд с иском к отцу своего ребенка с требованием взыскать алименты в твердой денежной сумме, исходя из размера половины величины прожиточного минимума с последующей индексацией.
Истица указала, что ранее с ответчика были взысканы алименты в размере одной четвертой части всех видов заработка, однако выплачиваемые им суммы были незначительными, что не обеспечивало ребенку должного уровня содержания.
Ответчик в свою очередь возражал против удовлетворения исковых требований, ссылаясь на тяжелое материальное положение и невозможность выплачивать алименты в твердой денежной сумме.
Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования, исходя из следующих обстоятельств:
- изменение семейного и материального положения родителей, наличие кредитных обязательств и обязательств по оплате коммунальных услуг само по себе не может ограничить право ребенка на необходимое и достойное содержание.
- ответчик не имеет постоянного, стабильного дохода, позволяющего ему выплачивать алименты на содержание сына в долевом соотношении к заработку в том размере, который бы обеспечивал ребенку необходимый уровень содержания.
- ответчиком не представлены доказательства, свидетельствующие о наличии каких-либо препятствий (наличия заболевания, инвалидности) к осуществлению им трудовой деятельности с доходом, позволяющим обеспечить ребенку необходимое содержание.
Суд назначил ответчику выплату алиментов в размере половины прожиточного минимума, что на тот момент составляло почти девять тысяч рублей. Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и обжаловал его в апелляционном и кассационном порядке.
Однако вышестоящие судебные инстанции оставили решение суда в силе, согласившись с его доводами. Обязанность родителей по содержанию детей носит безусловный характер, то есть дети вправе получить от родителей необходимое для поддержания жизнедеятельности содержание.