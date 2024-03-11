В Коми состоялся суд над сотрудниками университета, обвиняемыми в мошенничестве

В Коми суд вынес приговор по делу о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина. На скамье подсудимых оказались 13 человек, включая бывших сотрудников вуза, а организатором преступной схемы оказалась проректор по учебной работе.

Организация преступной схемы Согласно материалам следствия, с 2017 по 2020 год проректор разработала схему по массовому незаконному зачислению студентов на бюджетные места университета. Вступительные экзамены за абитуриентов сдавали подчиненные проректора, которые представлялись заявителями.