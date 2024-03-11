В Коми состоялся суд над сотрудниками университета, обвиняемыми в мошенничестве
- 14:20 11 марта
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- Елизавета Петрова
В Коми суд вынес приговор по делу о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина. На скамье подсудимых оказались 13 человек, включая бывших сотрудников вуза, а организатором преступной схемы оказалась проректор по учебной работе.
Организация преступной схемы Согласно материалам следствия, с 2017 по 2020 год проректор разработала схему по массовому незаконному зачислению студентов на бюджетные места университета. Вступительные экзамены за абитуриентов сдавали подчиненные проректора, которые представлялись заявителями.
Заведомо ложные сведения вносились в официальные документы, создавая видимость исполнения государственного задания по набору необходимого числа студентов. Целью преступной деятельности было не только получение дополнительных бюджетных ассигнований, но и начисление доплат к должностным окладам сотрудников, участвующих в исполнении госзадания.
Для реализации своего плана проректор привлекла: ответственного секретаря приемной комиссии, 11 сотрудников университета. Сообщники выполняли задания вступительных испытаний за абитуриентов, вносили данные о "мертвых душах" в электронную систему, оформляли документы и готовили проекты приказов о зачислении тех, кто не планировал поступать и учиться в университете.
Преступная схема нанесла значительный ущерб бюджету Российской Федерации и законным интересам абитуриентов, лишенных возможности поступить в университет законным путем.
Судебный приговор Сыктывкарский городской суд признал всех 13 подсудимых виновными в инкриминируемых преступлениях, включая: злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями, мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере с использованием служебного положения.
Всем подсудимым были назначены различные сроки лишения свободы с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режимов, а также денежные штрафы.