В Усть-Цильме открылся новый лечебный корпус
- 12:02 11 марта
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- Елизавета Петрова
В Усть-Цильме недавно открылся новый лечебный корпус, который предоставляет медицинскую помощь населению района. Это пятиэтажное здание, рассчитанное на 63 койки, и оно долгожданное событие для жителей этого района.
Открытие корпуса было отмечено главой города, Владимиром Уйба, который отметил, что медучреждение было желанным и ожидалось на протяжении двадцати лет. Корпус предлагает широкий спектр медицинских услуг, начиная с первичной медпомощи в амбулаторных условиях и заканчивая специализированной медпомощью в условиях круглосуточного и дневного стационаров.
На первом этаже здания находится приемное отделение с современным оборудованием для диагностики. Владимир Викторович отметил, что здесь есть все необходимое оборудование для проведения качественных и быстрых анализов и биохимических исследований.
Кроме того, в корпусе расположены хирургическое отделение и реанимация, а также палаты интенсивной терапии, терапевтическое отделение, отделение скорой медицинской помощи, клиническая лаборатория, физиотерапевтический и процедурные кабинеты.
Все необходимое оборудование уже установлено в больнице. Для привлечения медицинских специалистов в район планируется использовать программу "Земский доктор". Это позволит привлечь квалифицированный медицинский персонал и обеспечить населению качественную медицинскую помощь.
Кроме того, Центральная районная больница предлагает предоставить жилье приезжим сотрудникам, что может стать дополнительным стимулом для медицинских работников.