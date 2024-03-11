В Усть-Цильме открылся новый лечебный корпус

В Усть-Цильме недавно открылся новый лечебный корпус, который предоставляет медицинскую помощь населению района. Это пятиэтажное здание, рассчитанное на 63 койки, и оно долгожданное событие для жителей этого района.

Открытие корпуса было отмечено главой города, Владимиром Уйба, который отметил, что медучреждение было желанным и ожидалось на протяжении двадцати лет. Корпус предлагает широкий спектр медицинских услуг, начиная с первичной медпомощи в амбулаторных условиях и заканчивая специализированной медпомощью в условиях круглосуточного и дневного стационаров.