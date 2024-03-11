В сыктывкарской Орбите благоустроят пешеходную зону вдоль Октябрьского проспекта
- 11:34 11 марта
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В Сыктывкаре городская администрация объявила аукцион на проведение работ по модернизации пешеходной зоны вдоль Октябрьского проспекта. Протяженность обновляемого участка составит более 600 метров от улицы Печорской до Телецентра на улице Малышева.
Согласно проектной документации, ключевыми элементами благоустройства станут:
- Обновление тротуарного покрытия: будет уложен новый тротуар с современным дренажем, обеспечивающим водоотведение и предотвращающим образование луж.
- Освещение: будет установлено новое современное освещение, обеспечивающее комфортную и безопасную пешеходную среду в вечернее и ночное время.
- Видеонаблюдение: по всему периметру пешеходной зоны будут установлены камеры видеонаблюдения, обеспечивающие безопасность и общественный порядок.
- Урбанистические элементы: будут установлены удобные скамейки, урны для соблюдения чистоты и велопарковки для поощрения велосипедного транспорта.
- Объекты стрит-арта: электроподстанция на территории пешеходной зоны будет украшена оригинальным граффити, создавая яркий и динамичный образ.
- Декоративное оформление: теплотрасса, пересекающая пешеходную дорожку, будет закрыта стильным декоративным кожухом, гармонично интегрирующим инженерные коммуникации в городское пространство.