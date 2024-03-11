В марте теперь полный запрет: вводится новое правило для всех, у кого есть дача и огород

С 2024 года в России вступили в силу новые правила, которые ограничивают время пребывания на дачных участках и загородных домах. Согласно этим правилам, дачники могут находиться на своих участках только в период с 1 апреля по 1 октября.

Однако, если у вас есть индивидуальный жилой дом, оснащенный всеми необходимыми удобствами и коммуникациями, вы можете проживать в нем в течение всего года. Эти правила относятся в основном к обычным загородным домам, которые часто не эксплуатируются зимой, и их системы отключаются на этот период. Владельцам таких домов запрещается проживать в них круглый год и подключать коммуникации зимой.

Тем не менее, вы все равно можете посещать свой загородный дом вне установленного периода, но, вероятно, не сможете использовать его в полной мере. Целью введения этих новых правил было регулирование пребывания на дачных участках и загородных домах, а также определение четких критериев для индивидуальных жилых домов и загородных домов с точки зрения коммуникаций и удобств.