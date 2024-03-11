Синоптики предупредили о резких перепадах температуры в Коми

Так, сегодня, 11 марта, на территории региона еще будет держаться похолодание. Температура воздуха опустится до -18...-25 С, а на севере Коми морозы "перевалят" за - 30С. Однако днем в условиях длинного светового дня воздух прогреется до - 8...-13С, на северо-востоке — не выше -15...-20С.

А с завтрашнего дня синоптики обещают выход нового циклона. Он принесет с собой ветреную погоду, а также осадки на юг региона. В этот день потеплеет сразу до -4...+1С, при ночных прояснениях — до -8...-15С. На крайнем северо-востоке погода будет меняться стремительно — от морозов к теплу и обратно на фоне обильных снегопадов и метелей.