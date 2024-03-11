Во время массового завала лыжниц на трассе в Сочи пострадала спортсменка из Коми

При массовом завале в Сочи пострадала спортсменка из Коми Василина Рочева. Лыжница получила ушибы руки и ноги, пишет Комиинформ.

Напомним, чрезвычайная ситуация произошла в начале масс-старта девушек на 10 км в рамках Спартакиады учащихся. Из-за плохих погодных условий, в том числе сильного тумана и метели произошел массовый завал участниц. В результате больше десятка девушек получили травмы различной степени тяжести и не смогли дойти до финиша. Видео с места событий смотрите в нашем телеграм-канале.

Позднее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе среди причин случившегося обозначила низкий уровень подготовки самих спортсменок.

Мать Василины Рочевой олимпийская чемпионка Юля Чепалова резко отреагировала на столь смелое заявление.