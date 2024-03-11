Пристегните ремни: Володина назвала знаки, которые взлетят по карьере в этом месяце
- 07:40 11 марта
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- Служба новостей
В марте этого года астролог Василиса Володина предсказывает большую удачу для Близнецов, Раков и Стрельцов. Близнецы почувствуют прилив сил и энергии уже с конца февраля, что поможет им легко преодолевать любые препятствия и сомнения. Важно для них определиться с направлениями для действий и сохранять спокойствие в важных разговорах на работе, что может привести к повышению зарплаты или продвижению по службе.
Раки в марте обнаружат множество прекрасных возможностей для себя, включая выгодные предложения по абонементам в спортзал или интересные курсы для смены сферы деятельности. Этот месяц будет идеальным временем для начала новых увлечений, например, танцев. Ракам следует ожидать продуктивного общения и встреч, которые помогут достичь желаемых целей.
Стрельцы в марте ощутят максимум своих возможностей, их энергия поможет легко справляться с задачами, а ранее возникавшие трудности перестанут быть проблемой. Важно для Стрельцов сохранять самооценку в рамках приемлемого, чтобы поддерживать хорошие отношения с окружающими. Месяц обещает быть успешным в работе и личных начинаниях, но важно не переоценивать свои силы.