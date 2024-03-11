Одна таблетка в воду и букет цветов проживет месяц: это есть в каждой аптечке

Сохранить свежесть букета цветов на долгие недели — возможно, даже без магии. Просто загляните в аптеку и найдите средство, которое станет настоящим спасением для ваших цветов. Вам понадобится всего одна таблетка и вода, сообщает sevastopolmedia.ru. Вот три совета, как продлить жизнь вашему букету еще больше.

Сахар. Еще один секрет для продления жизни букета - добавление немного сахара в воду. Сахар предоставляет цветам дополнительную энергию, необходимую для поддержания свежести и яркости.