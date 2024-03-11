Одна таблетка в воду и букет цветов проживет месяц: это есть в каждой аптечке
- 07:15 11 марта
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- Служба новостей
Сохранить свежесть букета цветов на долгие недели — возможно, даже без магии. Просто загляните в аптеку и найдите средство, которое станет настоящим спасением для ваших цветов. Вам понадобится всего одна таблетка и вода, сообщает sevastopolmedia.ru. Вот три совета, как продлить жизнь вашему букету еще больше.
Сахар. Еще один секрет для продления жизни букета - добавление немного сахара в воду. Сахар предоставляет цветам дополнительную энергию, необходимую для поддержания свежести и яркости.
Аспирин. Бросьте одну таблетку аспирина в воду, в которой стоит ваш букет. Салициловая кислота, содержащаяся в аспирине, помогает предотвратить разложение цветов, сохраняя их свежесть и яркость на дольше.
Марганцовка. Добавьте немного марганцовки в воду для букета. Марганцовка, или раствор перманганата калия, обладает антисептическими свойствами, которые помогают предотвратить рост бактерий и грибков, сохраняя цветы в свежем состоянии.
Не забывайте регулярно менять воду в вазе и обрезать кончики стеблей каждый раз, когда вы меняете воду. Эти простые шаги помогут обеспечить оптимальные условия для цветов и продлить их жизнь на много дней и даже недель.
Сделать ваш букет цветов прекрасным акцентом интерьера, который будет радовать долгие дни, легко с помощью простых средств, доступных в каждой аптеке. Одна таблетка в воде, а также добавление аспирина, марганцовки или сахара позволят вашим цветам оставаться свежими и яркими на долгие недели.