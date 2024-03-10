Новая индексация пенсий: указ уже подписан

Прибавка ожидается в ближайшее время

Правительство России планирует провести новую индексацию пенсий в ближайшее время, повысив их на 7%, как и в январе. Эта индексация коснется социальных пенсий, включая пенсии по старости, потере кормильца и инвалидности, а также государственных пенсий.

Указ об индексации уже подписан, и она будет аналогична январской, которая повысила страховые пенсии для неработающих пенсионеров на 7%. На новую индексацию будет выделено около 38 миллиардов рублей из бюджета.