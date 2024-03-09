В Прилузском районе открыли здание филиала вневедомственной охраны и подразделения Росгвардии

Фото Росгвардии Коми

В Прилузском районе Коми состоялось открытие нового здания филиала вневедомственной охраны и подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Это значимое событие было отмечено торжественной церемонией, в которой принял участие начальник Управления Росгвардии по Республике Коми, полковник полиции Алексей Петренко. Он поздравил личный состав подразделений с открытием нового здания и выразил уверенность в том, что оно позволит эффективно выполнять поставленные задачи.

Расположение и архитектурные особенности здания были спланированы с учетом удобства и комфорта для граждан и юридических лиц, обращающихся в подразделения вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. Новые помещения обеспечат повышенную доступность государственных услуг и улучшат качество обслуживания для лиц с ограниченными возможностями.

Кроме того, они способствуют более оперативной реакции на проблемные вопросы и повышению общественной безопасности в районе. На данный момент подразделение вневедомственной охраны Росгвардии по Прилузскому району отвечает за безопасность 88 объектов различных форм собственности.

Среди этих объектов - образовательные учреждения, медицинские учреждения, органы государственной власти, а также более шестидесяти мест проживания и хранения имущества граждан.