В Прилузском районе открыли здание филиала вневедомственной охраны и подразделения Росгвардии
- 15:05 9 марта
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- Елизавета Петрова
В Прилузском районе Коми состоялось открытие нового здания филиала вневедомственной охраны и подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.
Это значимое событие было отмечено торжественной церемонией, в которой принял участие начальник Управления Росгвардии по Республике Коми, полковник полиции Алексей Петренко. Он поздравил личный состав подразделений с открытием нового здания и выразил уверенность в том, что оно позволит эффективно выполнять поставленные задачи.
Расположение и архитектурные особенности здания были спланированы с учетом удобства и комфорта для граждан и юридических лиц, обращающихся в подразделения вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. Новые помещения обеспечат повышенную доступность государственных услуг и улучшат качество обслуживания для лиц с ограниченными возможностями.
Кроме того, они способствуют более оперативной реакции на проблемные вопросы и повышению общественной безопасности в районе. На данный момент подразделение вневедомственной охраны Росгвардии по Прилузскому району отвечает за безопасность 88 объектов различных форм собственности.
Среди этих объектов - образовательные учреждения, медицинские учреждения, органы государственной власти, а также более шестидесяти мест проживания и хранения имущества граждан.
После церемонии торжественного открытия здания участники мероприятия во время ознакомительной экскурсии смогли лично осмотреть и оценить условия, в которых теперь будут нести службу росгвардейцы.