В Сыктывкаре готовятся к ремонту школы №16

В школе №16 на улице Димитрова, 8, которая была открыта в 1976 году, в настоящее время проводится капитальный ремонт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сыктывкара Владимир Голдин.

Подрядчик уже начал демонтажные и подготовительные работы. Планируется, что до ноября здание будет полностью обновлено и оснащено современным оборудованием. В связи с проведением ремонта, ученики школы временно переведены в другие образовательные учреждения. Некоторые из них учатся в школах номер 1, 12 и 38.