В Сыктывкаре готовятся к ремонту школы №16
- 14:35 9 марта
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- Елизавета Петрова
В школе №16 на улице Димитрова, 8, которая была открыта в 1976 году, в настоящее время проводится капитальный ремонт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сыктывкара Владимир Голдин.
Подрядчик уже начал демонтажные и подготовительные работы. Планируется, что до ноября здание будет полностью обновлено и оснащено современным оборудованием. В связи с проведением ремонта, ученики школы временно переведены в другие образовательные учреждения. Некоторые из них учатся в школах номер 1, 12 и 38.
Кроме школы номер 16, капитальный ремонт также проводится в школе номер 4. Завершение работ там запланировано на октябрь. Во время ремонта учащиеся этой школы были переведены в другие здания на улицах Оплеснина и Карла Маркса, а также в Коми национальную гимназию и школу номер 26.