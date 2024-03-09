В Коми районировано 40 сортов картофеля

В соответствии с Государственным реестром селекционных достижений, утвержденным Государственной комиссией РФ по испытанию и охране селекционных достижений, в Коми допущено к возделыванию более 40 сортов картофеля. Эти сорта специально адаптированы к суровым климатическим условиям Северного региона Российской Федерации, где находится республика.

Среди наиболее распространенных сортов, выращиваемых в Коми, можно отметить: