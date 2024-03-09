В Коми районировано 40 сортов картофеля
- 13:57 9 марта
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- Елизавета Петрова
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В соответствии с Государственным реестром селекционных достижений, утвержденным Государственной комиссией РФ по испытанию и охране селекционных достижений, в Коми допущено к возделыванию более 40 сортов картофеля. Эти сорта специально адаптированы к суровым климатическим условиям Северного региона Российской Федерации, где находится республика.
Среди наиболее распространенных сортов, выращиваемых в Коми, можно отметить:
- Зырянец: раннеспелый сорт с крупными клубнями овально-округлой формы. Характеризуется высокой урожайностью и хорошими вкусовыми качествами.
- Вычегодский: среднеспелый сорт с клубнями продолговатой формы. Обладает устойчивостью к картофельному раку и фитофторозу.
- Аврора: среднеранний сорт с округло-овальными клубнями. Отличается высокой урожайностью и хорошей лежкостью.
- Рябинушка: среднеспелый сорт с округлыми клубнями розового цвета. Характеризуется устойчивостью к заболеваниям и механическим повреждениям.
- Глория: среднепоздний сорт с овальными клубнями. Обладает высоким содержанием крахмала и хорошей лежкостью.
- Елизавета: позднеспелый сорт с крупными клубнями овальной формы. Отличается высокой урожайностью и устойчивостью к вирусам.
- Чароит: среднеранний сорт с продолговатыми клубнями. Характеризуется устойчивостью к засухе и механическим повреждениям.
- Снегирь: среднеспелый сорт с круглыми клубнями красного цвета. Отличается высокими вкусовыми качествами и длительным сроком хранения.
В частном секторе широко культивируются практически все сорта, допущенные к использованию в Республике Коми. Это позволяет фермерам и садоводам выбирать наиболее подходящие для их климатических условий и потребностей сорта картофеля.