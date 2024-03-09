Школа в усть-куломском Нижнем Воче будет теплее после капремонта

В настоящее время ведется капитальный ремонт средней школы в селе Нижний Воч, Усть-Куломского района. Глава муниципалитета, Сергей Рубан, поделился информацией о ходе работ на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Подрядчик уже завершил утепление стыков бруса наружных стен и приступил к монтажу утеплителя. В настоящее время строители заняты установкой пластиковых окон и обшивкой стен гипсокартоном, а также ремонтом спортзала.