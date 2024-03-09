Школа в усть-куломском Нижнем Воче будет теплее после капремонта
- 12:54 9 марта
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- Елизавета Петрова
В настоящее время ведется капитальный ремонт средней школы в селе Нижний Воч, Усть-Куломского района. Глава муниципалитета, Сергей Рубан, поделился информацией о ходе работ на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Подрядчик уже завершил утепление стыков бруса наружных стен и приступил к монтажу утеплителя. В настоящее время строители заняты установкой пластиковых окон и обшивкой стен гипсокартоном, а также ремонтом спортзала.
Планируется, что все работы будут завершены до начала нового учебного года. Капитальный ремонт школы осуществляется в рамках федеральной программы "Модернизация систем образования", которая предусматривает реконструкцию зданий.
Кроме того, в рамках этой программы будет приобретено новое оборудование и мебель. Важно отметить, что в республике Коми также планируется провести капитальный ремонт зданий еще 20 учебных заведений в восьми муниципалитетах в период с 2024 по 2025 годы.
Почти половина из них находится в городе Сыктывкаре, а остальные расположены в районах республики.