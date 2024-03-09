Синоптики пообещали жителям Коми тихий морозный день

В Коми сегодня, 9 марта, синоптики обещают морозный день. Солнце иногда будет пробиваться сквозь облака. Северный и северо-восточный ветер будет размеренно веять, намораживая ледяную корку на деревьях и придорожных объектах.

В Сыктывкаре и Усть-Цильме температура воздуха опустится до -11-13°С. На востоке, в Троицко-Печорске, столбики термометров опустятся на -12-14°С ниже нуля. В Ухте и Вуктыле похолодает до -13...-15°С, а на севере, в Печоре, температура достигнет -16-18°С. При этом осадки маловероятны, что позволит горожанам насладиться зимними забавами без помех.