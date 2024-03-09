Всех, россиян получающих пенсию или выплаты, ждет долгожданный сюрприз с 12 марта: указ подписан

Россиян, которые получают пенсии или другие социальные выплаты, предупредили о новых условиях.

Финансовый эксперт Валерий Попов сообщил, что новые условия для обладателей средств должны вступить в силу в начале новой рабочей недели. После 5 марта ожидается публикация новых данных от Росстата о уровне инфляции в стране.

К концу февраля уровень инфляции снова начал увеличиваться: с 0,11% до 0,13%, и годовая инфляция достигла 7,58%. При этом экономика страны снова набирает обороты, что может привести к дальнейшему росту инфляции.