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Всех, россиян получающих пенсию или выплаты, ждет долгожданный сюрприз с 12 марта: указ подписан

Всех, россиян получающих пенсию или выплаты, ждет долгожданный сюрприз с 12 марта: указ подписан

Россиян, которые получают пенсии или другие социальные выплаты, предупредили о новых условиях.

Финансовый эксперт Валерий Попов сообщил, что новые условия для обладателей средств должны вступить в силу в начале новой рабочей недели. После 5 марта ожидается публикация новых данных от Росстата о уровне инфляции в стране.

К концу февраля уровень инфляции снова начал увеличиваться: с 0,11% до 0,13%, и годовая инфляция достигла 7,58%. При этом экономика страны снова набирает обороты, что может привести к дальнейшему росту инфляции.

По мнению эксперта, рост цен ощущается особенно остро среди малообеспеченных слоев населения, включая пенсионеров и других получателей социальных выплат. Именно такие выплаты быстрее теряют свою покупательную способность и обесцениваются. Поэтому рекомендуется вложить свободные деньги не в наличные, а на сберегательный счёт.

Это может быть обычный вклад, а ещё лучше – использовать накопительный счёт, с которого можно снять деньги в любой момент без потери процентов. Тем более что процентные ставки по таким инструментам остаются высокими, пишет ngnovoros.ru.

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