Самый нужный лайфхак к празднику: чистим яйца для салатов за 5 секунд — простой секрет хитрых хозяек

Без ущерба для продукта и маникюра

Многие хозяйки давно ищут секрет быстрой чистки варёных яиц. Так как эта процедура отнимает много времени, а яйцо не всегда удаётся сохранить в целости. В Сети можно найти множество лайфхаков на эту тему. Одним из них поделились авторы телеграм-канала «Современная хозяйка».

Чтобы быстро, без ущерба для продукта и маникюра почистить варёное яйцо, предлагается сделать следующее.



Надломите скорлупу с тупого конца яйца. Затем вставьте в отверстие чайную ложку и начинайте аккуратно поддевать скорлупу со всех сторон. Вы удивитесь, как легко скорлупа отслаивается от белка. Таким способом вы сможете максимально быстро почистить любое количество яиц для салатов или завтрака. Пользуйтесь с удовольствием!