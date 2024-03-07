Самый нужный лайфхак к празднику: чистим яйца для салатов за 5 секунд — простой секрет хитрых хозяек
- 01:35 8 марта
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- Служба новостей
Без ущерба для продукта и маникюра
Многие хозяйки давно ищут секрет быстрой чистки варёных яиц. Так как эта процедура отнимает много времени, а яйцо не всегда удаётся сохранить в целости. В Сети можно найти множество лайфхаков на эту тему. Одним из них поделились авторы телеграм-канала «Современная хозяйка».
Чтобы быстро, без ущерба для продукта и маникюра почистить варёное яйцо, предлагается сделать следующее.
Надломите скорлупу с тупого конца яйца. Затем вставьте в отверстие чайную ложку и начинайте аккуратно поддевать скорлупу со всех сторон. Вы удивитесь, как легко скорлупа отслаивается от белка. Таким способом вы сможете максимально быстро почистить любое количество яиц для салатов или завтрака. Пользуйтесь с удовольствием!
Кстати, недавно мы писали, что приготовить на Масленицу. Помимо традиционных тонких лепешек, можно приготовить и фаршированные варианты, сообщает ngnovoros.ru. Например, можно приготовить блины с начинкой из творога и консервированных персиков. Больше рецептов можно найти здесь.