Все гости попросят рецепт: 3 необычные начинки блинов на Масленицу

В соответствии с обычаем, Масленицу встречают, готовя разнообразные виды блинов. Поэтому, помимо традиционных тонких лепешек, можно приготовить и фаршированные варианты, сообщает ngnovoros.ru.

Например, можно приготовить блины с начинкой из творога и консервированных персиков. Для этого смешайте творог с небольшим количеством меда и корицы, добавьте измельченные консервированные персики и сметану по вкусу.



Более изысканный вариант представляют блины с начинкой из авокадо и филе соленой красной рыбы. Для этого необходимо взять спелое авокадо, приготовить из него пюре и смешать с нарезанными кусочками красной рыбы. При желании можно добавить в начинку творожный сыр.



Вместо красной икры можно использовать более доступную, но не менее вкусную икру щуки. Для приготовления начинки также понадобятся зеленый лук и вареные яйца. Смешайте икру с мелко нарезанным луком и яйцами, а затем заправьте всё сметаной.