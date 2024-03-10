Домашние вампиры: шесть вещей в квартире, которые гробят ваше здоровье день за днем

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Некоторые домашние предметы могут представлять потенциальную опасность для здоровья, включая антипригарную посуду, освежители воздуха, нафталиновые шарики, антибактериальное мыло, очистители воздуха и увлажнители воздуха. Антипригарная посуда может выделять токсичные газы при нагревании до высоких температур, что может повлечь риск развития рака и проблем со здоровьем.

Освежители воздуха содержат химические вещества, такие как фталаты, которые могут вызывать проблемы с легкими, почками, нервной системой и гормональным балансом.

Нафталиновые шарики содержат нафталин, который при вдыхании может вызывать проблемы с дыханием, головокружение и дезориентацию, а также повреждать легкие и почки.

Антибактериальное мыло может приводить к развитию устойчивости к антибиотикам у бактерий и повреждать кожу и слизистые оболочки.

Очистители воздуха могут содержать коррозионные ингредиенты, которые при контакте с кожей и глазами могут вызвать ожоги, а также повреждать легкие и дыхательные пути.

Некоторые увлажнители воздуха могут накапливать минералы, которые при вдыхании могут повредить легкие.