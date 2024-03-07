Ухтинка Оксана Самойлова вспомнила о "диско-бабушке" из Коми
- 09:20 7 марта
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- Татьяна Зубова
Ухтинка Оксана Самойлова вспомнила про диско-бабушку из Коми Лидию Уляшеву.
Куратор пенсионерки рассказала, что Самойлова и ее супруг Джиган недавно связались с Лидией Витальевной и напомнили об обещанном приглашении в Москву.
Куратор пояснила, что путешествие ее подопечной обязательно случится, но чуть позже - в конце апреля или в мае, когда Москва "покажет себя во всей красе" с приходом весны.
Женщина также добавила, что семья блогеров подарила внушительный набор продуктов Лидии Уляшевой.
Напомним, счастливый поворот в судьбе "диско-бабушки" из Коми случился после того, как она посетила концерт Сергея Лазарева. Пенсионерку заметил артист и рассказал о женщине в своей социальной сети. Позднее, узнав, в том числе о жилищных проблемах Лидии Витальевны, Лазарев поучаствовал в судьбе женщины и снял для нее благоустроенную квартиру.