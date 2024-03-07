Ухтинка Оксана Самойлова вспомнила о "диско-бабушке" из Коми

Фото из телеграм-канала Сергея Лазарева

Ухтинка Оксана Самойлова вспомнила про диско-бабушку из Коми Лидию Уляшеву. Куратор пенсионерки рассказала, что Самойлова и ее супруг Джиган недавно связались с Лидией Витальевной и напомнили об обещанном приглашении в Москву.

Куратор пояснила, что путешествие ее подопечной обязательно случится, но чуть позже - в конце апреля или в мае, когда Москва "покажет себя во всей красе" с приходом весны.

Женщина также добавила, что семья блогеров подарила внушительный набор продуктов Лидии Уляшевой.