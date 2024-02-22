Сергей Лазарев нашел квартиру знаменитой диско-бабушке из Сыктывкара
- 20:00 22 февраля
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- Олег Помидоров
22 февраля певец Сергей Лазарев сообщил в своем телеграм-канале, что нашел для диско-бабушке квартиру.
Известный артист сообщил в своем телеграм-канале, что 22 февраля Лидия Витальевна, известная как диско-бабушка из Сыктывкара, заехала в отдельную квартиру с ремонтом и всеми удобствами:
“Теперь за ее жилищные условия можно не переживать! Мы почти 10 дней искали подходящую квартиру, потому что было много «вводных» от бабушки — район, этаж! И нашли то, что бабушке понравилось!” – сообщил Сергей Лазарев в своем телеграм-канале.
Параллельно команда музыканта занята над вопросом о регистрации Лидии Уляшевой, а также занята поиском социального работника, который присмотрит за диско-бабушкой.
Ранее стало известно, что после концерта Сергея Лазарева, который прошел в начале февраля в Сыктывкар и где оказалась популярная диско-бабушка, певец заинтересовался ей. Артист пообещал помочь ей с жильем и прочей помощью для Лидии Уляшевой.