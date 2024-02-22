Сергей Лазарев нашел квартиру знаменитой диско-бабушке из Сыктывкара

фото со страницы телеграм-канала Сергея Лазарева

22 февраля певец Сергей Лазарев сообщил в своем телеграм-канале, что нашел для диско-бабушке квартиру. Известный артист сообщил в своем телеграм-канале, что 22 февраля Лидия Витальевна, известная как диско-бабушка из Сыктывкара, заехала в отдельную квартиру с ремонтом и всеми удобствами:

“Теперь за ее жилищные условия можно не переживать! Мы почти 10 дней искали подходящую квартиру, потому что было много «вводных» от бабушки — район, этаж! И нашли то, что бабушке понравилось!” – сообщил Сергей Лазарев в своем телеграм-канале.

Параллельно команда музыканта занята над вопросом о регистрации Лидии Уляшевой, а также занята поиском социального работника, который присмотрит за диско-бабушкой.