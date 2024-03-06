Продукция лесоперерабатывающего комплекса из Коми будет отправляться заграницу ежемесячно

Со станции Микунь Республики Коми отправился для дальнейшей отправки в Азербайджан и Иран первый регулярный "Грузовой экспресс" с продукцией лесоперерабатывающих предприятий региона.

Отправка экспресса будет осуществляться ежемесячно. В составе состава собрана продукция десяти предприятий, которую погрузили на разных станциях региона: Човью, Койты, Межог, Сыктывкар. Среди экспортируемых товаров пиломатериалы, древесно-стружечные плиты (ДСП) и другие продукты лесопереработки.