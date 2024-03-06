Продукция лесоперерабатывающего комплекса из Коми будет отправляться заграницу ежемесячно
- 17:28 6 марта
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- Елизавета Петрова
Со станции Микунь Республики Коми отправился для дальнейшей отправки в Азербайджан и Иран первый регулярный "Грузовой экспресс" с продукцией лесоперерабатывающих предприятий региона.
Отправка экспресса будет осуществляться ежемесячно. В составе состава собрана продукция десяти предприятий, которую погрузили на разных станциях региона: Човью, Койты, Межог, Сыктывкар. Среди экспортируемых товаров пиломатериалы, древесно-стружечные плиты (ДСП) и другие продукты лесопереработки.
Заместитель председателя Правительства Коми - министр экономического развития, промышленности и транспорта региона Евгений Пономаренко отметил, что компании лесоперерабатывающего комплекса Коми активно развиваются, а их продукция пользуется спросом как в России, так и за рубежом. В связи с этим, приоритетной задачей является налаживание эффективной логистики.
Реализация проекта регулярного "Грузового экспресса" позволит экспортировать продукцию лесоперерабатывающих предприятий Коми в Азербайджан и Иран в ускоренные сроки, что особенно актуально для малого и среднего бизнеса.