Обвиняемых в покушении на теракт сыктывкарских подростков оставили под стражей до 4 мая

Трое подростков, обвиняемых в покушении на теракт в Сыктывкаре, останутся под стражей до 4 мая. Это решение было принято судом, после того как арест был продлен уроженцу Кыргызской Республики, который предположительно перевел деньги на оплату одного из поджогов.

Согласно данным следствия, группа несовершеннолетних, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, пыталась повредить и поджечь трансформаторную подстанцию, расположенную рядом с аэропортом в Сыктывкаре.