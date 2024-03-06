Обвиняемых в покушении на теракт сыктывкарских подростков оставили под стражей до 4 мая
- 15:35 6 марта
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- Елизавета Петрова
Трое подростков, обвиняемых в покушении на теракт в Сыктывкаре, останутся под стражей до 4 мая. Это решение было принято судом, после того как арест был продлен уроженцу Кыргызской Республики, который предположительно перевел деньги на оплату одного из поджогов.
Согласно данным следствия, группа несовершеннолетних, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, пыталась повредить и поджечь трансформаторную подстанцию, расположенную рядом с аэропортом в Сыктывкаре.
Однако, из-за непредвиденных обстоятельств, они не смогли завершить задуманное. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "покушение на террористический акт", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
По версии следствия, подростки получили указания от своего куратора и подожгли радиовышку в Эжве, а затем пытались поджечь цистерны на территории Монди СЛПК. За свои действия им было обещано вознаграждение в размере 150 тысяч рублей.
Связь с куратором подростки поддерживали с помощью мессенджера Telegram. На заседаниях суда, где обсуждалась мера пресечения для фигурантов, следователь сообщил, что один из подозреваемых, 16-летний студент техникума, состоит на учете, в то время как другой подросток, 15-летний студент техникума, не состоит на учете.
Третий фигурант, 16-летний ученик 8-го класса, также не состоит на учете. Следователь также отметил, что здание, которое пытались поджечь, принадлежит сыктывкарскому центру обслуживания воздушного движения, филиалу "Аэронавигации".
По версии следствия, поджечь пытались электроснабжение объектов, включая ближний приводной радиомаяк и приводной радиомаяк, отвечающие за посадку воздушных судов.