В Ухте очевидцы засняли на видео место ДТП с участием автобуса и мусоровоза

Фото "Про Город Ухта"

В Ухте очевидцы засняли на видео место ДТП, в котором столкнулись автобус и мусоровоз. На кадрах видно, что оба транспортных средства серьезно повреждены. На месте работали спецслужбы, в том числе реанимобиль.

Как пояснили в Госавтоинспекции, авария случилась вчера, 4 марта, в районе половины шестого вечера. 52-летний водитель грузовика Iveco сдавал назад, выезжая со двора дома 36 по проспекту Ленина. При этом он не предоставил преимущество автобусу МАЗ, что двигался по проезжей части, в результате чего произошло столкновение.

Травмы получили четыре пассажира автобуса. Одну из женщин госпитализировали с закрытым переломом голени. Остальные пострадавшие отделались ушибами и ранами различной степени тяжести.