Серьезное ДТП в Сыктывкаре с участием двух "легковушек" попало на видео

Скрин видео очевидцев

В Сыктывкаре произошло серьезное ДТП, сообщают очевидцы. По предварительным данным, авария произошла сегодня, 4 марта, около половины первого ночи. В районе пересечения улиц Димитрова, Гаражной и Старовского столкнулись два легковых авто, одно из которых такси. Обе машины серьезно повреждены.

На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции. Подробности выясняются. Видео с места ДТП смотрите в нашем телеграм-канале.

Напомним, несколькими часами ранее в Корткеросском районе страшная авария унесла жизни четверых человек. На трассе Сыктывкар-Троицко-Печорск столкнулись две легковушки "Рено" и "Деу".

На сегодняшний день известно о четырех погибших: водители авто и два пассажира. Еще три человека пострадали, среди них ребенок 2022 года рождения.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что жизнь ребенка спасло удерживающее устройство. Эвакуировать маленького пострадавшего помогли свидетели происшествия.