Серьезное ДТП в Сыктывкаре с участием двух "легковушек" попало на видео
- 08:30 4 марта
- 12+
- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре произошло серьезное ДТП, сообщают очевидцы.
По предварительным данным, авария произошла сегодня, 4 марта, около половины первого ночи. В районе пересечения улиц Димитрова, Гаражной и Старовского столкнулись два легковых авто, одно из которых такси. Обе машины серьезно повреждены.
На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции. Подробности выясняются. Видео с места ДТП смотрите в нашем телеграм-канале.
Напомним, несколькими часами ранее в Корткеросском районе страшная авария унесла жизни четверых человек. На трассе Сыктывкар-Троицко-Печорск столкнулись две легковушки "Рено" и "Деу".
На сегодняшний день известно о четырех погибших: водители авто и два пассажира. Еще три человека пострадали, среди них ребенок 2022 года рождения.
В Госавтоинспекции подчеркнули, что жизнь ребенка спасло удерживающее устройство. Эвакуировать маленького пострадавшего помогли свидетели происшествия.
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