В Ухте полиция проверяет информацию об избиении горожанина

Ухтинская полиция начала проверку по факту избиения горожанина. Напомним, вчера, 4 марта, в сети появилась информация об избитом мужчине, который лежал на тротуаре. Однако свидетели происшествия утверждают, что так называемый потерпевший вел себя агрессивно, приставал к прохожим. Есть предположение, что в момент "буйства" он находился под действием наркотических веществ.

При этом в ведомстве пояснили, что никаких заявлений от местных жителей не поступало. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, изучают записи с камер наблюдения.