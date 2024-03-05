В Ухте полиция проверяет информацию об избиении горожанина
- 09:00 5 марта
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- Татьяна Зубова
Ухтинская полиция начала проверку по факту избиения горожанина. Напомним, вчера, 4 марта, в сети появилась информация об избитом мужчине, который лежал на тротуаре. Однако свидетели происшествия утверждают, что так называемый потерпевший вел себя агрессивно, приставал к прохожим. Есть предположение, что в момент "буйства" он находился под действием наркотических веществ.
При этом в ведомстве пояснили, что никаких заявлений от местных жителей не поступало. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, изучают записи с камер наблюдения.
Добавим, ранее в той же Ухте благодаря неравнодушным пользователям сети в руки полиции попался живодер, что погубил кошку. Агрессивного гражданина с кошкой в руках заметили местные жители, а позднее запись с камер видеонаблюдения разлетелась в региональных пабликах. Именно она стала поводом для проверки. В итоге мужчину задержали и доставили в отделение.