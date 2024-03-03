В смертельном ДТП в Корткеросском районе погибла беременная девушка

Фото "Комиинформ"

В Корткеросском районе произошло смертельное ДТП. Подробности трагедии рассказали тв УГИБДД МВД по Коми. По предварительной информации ведомства, авария случилась 3 марта в районе 18.00 часов.

26-летний водитель Daewoo Nexia двигался по трассе из Усть-Кулома в Сыктывкар. На 74-м километре автодороге парень пошел на обгон, но не успел завершить маневр и столкнулся с Renault Logan, что двигался навстречу.

В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе беременная девушка 2002 года рождения, что ехала на пассажирском сиденье, уточнили в Комиинформ. Авария также унесла жизни водителя Daewoo и еще одного пассажира 2000 года рождения.

Пожилого водителя Renault Renault (1953 года рождения) госпитализировали, однако спасти жизнь пациента не удалось. По дороге в больницу он умер.