Россиян, у которых нет дохода, кроме пенсии, ждет сюрприз уже с 1 апреля
- 09:55 3 марта
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- Служба новостей
Весной 2024 года в России планируется повышение социальных пенсий. Повышение будет касаться получателей социальных пенсий и ряда других выплат, всего около 4,1 миллиона человек. Социальные пенсии будут повышены на 7,5% с 1 апреля 2024 года.
Вот насколько вырастут некоторые виды социальных пенсий:
- Средняя социальная пенсия: повышение на 938 рублей, до 13 455 рублей.
- Пенсия детей-инвалидов: повышение на 1392 рубля, до 19 948 рублей.
- Пенсия инвалидов с детства I группы: повышение на 1403 рубля, до 20 110 рублей.
- Пенсия инвалидов-военнослужащих, проходивших службу по призыву: повышение на 1269 рублей, до 18 236 рублей. Выплаты по потере кормильца, назначенные семьям таких военных, вырастут до 15 999 рублей.
Также пенсии будут повышены для следующих категорий:
- Участники Великой Отечественной войны.
- Люди, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", знаком "Житель осажденного Севастополя" или знаком "Житель осажденного Сталинграда".
- Люди, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей.
- Работники летно-испытательного состава, космонавты, получающие надбавки к пенсии за выслугу лет.
- Военные, проходившие службу по призыву, члены их семей и участники добровольческих формирований.
Кроме того, выплата за выдающиеся достижения и особые заслуги перед страной также будет повышена на 1767 рублей, до 25 322 рублей.
Следующее повышение пенсий ожидается 1 августа, при этом перерасчет будет касаться людей пенсионного возраста, работавших в прошлом году. С 1 октября также планируется увеличение военных пенсий.
В следующий раз пенсии повысят 1 августа, перерасчёт коснётся людей пенсионного возраста, работавших в прошлом году. С 1 октября также увеличат военные пенсии, сообщает портал sravni.ru.