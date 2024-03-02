Цены квартир рухнут до 50%: эксперты сообщили, что случится с ценами на недвижимость в марте

К началу 2024 года произойдет снижение спроса на жилье на российском рынке. Это произойдет из-за более жестких условий ипотечного кредитования. Эксперты прогнозируют, что к весне цены на недвижимость снизятся приблизительно на 10%.

Как сообщает progorodsamara.ru, в конце прошлого 2023 года условия льготного финансирования ухудшились для новостроек, при этом первоначальный взнос был увеличен с 20 до 30%. В январе средняя процентная ставка по ипотечной программе составила 16,7% для новостроек, а также 16,9% для квартир и домов на вторичном рынке. Это привело к сокращению покупательского спроса в среднем на 20% по России, и на 26% на вторичке. Однако цены на недвижимость оставались стабильными.

Специалисты предполагают, что российский рынок недвижимости в 2024 году отреагирует на новые условия, а цены на жилье, включая вторичный рынок упадут. Есть вероятность, что к весне продавцы начнут снижать цены, а это может привести к увеличению объема сделок. Также эксперты прогнозируют, что рост цен на первичном и вторичном рынке недвижимости в стране станет медленнее, а спрос в первом квартале года сократится на 10-20%.