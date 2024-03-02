Эти аксессуары указывают на низкий интеллект человека

Существует мнение, что уровень интеллекта человека можно определить не только с помощью специальных тестов на сообразительность, но и по его украшениям. Согласно этой теории, люди, надевающие крупные аксессуары, считаются менее умными или глупыми. Такие аксессуары могут включать огромные броши, запонки, сумки, бусы, браслеты, кольца и даже пирсинг, пишет progorod76.ru.

По мнению некоторых экспертов, люди, носившие крупные украшения, могут пытаться компенсировать свои недостатки в знаниях и образе. Они считают, что эти аксессуары помогут им выглядеть более важными или успешными. В то же время, считается, что чем меньше аксессуары по размеру, тем более развит интеллект и эрудиция человека.