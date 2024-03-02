Индексации не будет, а пенсию пересчитают: россиян ошарашили долгожданным сюрпризом

Пенсионерам сообщили о новом неожиданном сюрпризе, который затронет процедуру изменения размера пенсий.

Пожилые граждане лишатся права на индексацию выплат, но взамен получат перерасчет. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.

По его словам, речь идет об изменениях, которые могут затронуть всех граждан, продолжающих работать на пенсии. Даже после выхода на заслуженный отдых многие пожилые не покидают свое место работы, а некоторые используют различные возможности для дополнительного заработка.

При этом те, кто официально трудоустроен, по-прежнему лишены права на ежегодную индексацию пенсий. Но получить прибавку на законных основаниях можно в случае перехода в категорию самозанятых граждан.

"Этот статус, а точнее новый налоговый режим, становится все более популярным среди пенсионеров. Например, им могут воспользоваться таксисты, репетиторы, няни и другие наемные работники. Такой статус предоставляет множество преимуществ пожилым, прежде всего, это возможность получать каждый год прибавку к пенсии наравне со всеми остальными", – отметил Власов.

По умолчанию самозанятые не уплачивают страховые пенсионные взносы, что означает, что в системе СФР они будут регистрироваться как неработающие. Следовательно, в начале года пенсия таких граждан будет постепенно увеличиваться. При этом самозанятый может добровольно уплачивать подобные взносы. Но в таком случае индексации не будет, зато можно рассчитывать на традиционный перерасчет пенсии в августе.