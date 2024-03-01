В Печоре из-за вспышки менингита все школы города закрыли на карантин
- 09:00 1 марта
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- Татьяна Зубова
С сегодняшнего дня в Печоре все школы города закрыли на карантин. Образовательный процесс приостановлен до 5 марта включительно. Кроме этого, до 10 марта в городе отменили все мероприятия в закрытых помещениях в учреждениях культуры, спорта, а также дополнительного образования детей. Это касается как государственных, так и коммерческих организаций.
Ограничительные меры приняты в связи со вспышкой менингитовой инфекции.
Напомним, ранее стало известно, что в городе от менингита умер школьник. Инцидент взяли на контроль в региональном управлении Следственного комитета.
Добавим, в городе обнаружили один случай генерализованной менингококковой инфекции и пять — типированного носительства. Все контактные лица получили специализированную профилактическую помощь медиков и находятся под наблюдением.