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В Печоре из-за вспышки менингита все школы города закрыли на карантин

В Печоре из-за вспышки менингита все школы города закрыли на карантин Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

С сегодняшнего дня в Печоре все школы города закрыли на карантин. Образовательный процесс приостановлен до 5 марта включительно. Кроме этого, до 10 марта в городе отменили все мероприятия в закрытых помещениях в учреждениях культуры, спорта, а также дополнительного образования детей. Это касается как государственных, так и коммерческих организаций.

Ограничительные меры приняты в связи со вспышкой менингитовой инфекции.

Напомним, ранее стало известно, что в городе от менингита умер школьник. Инцидент взяли на контроль в региональном управлении Следственного комитета.

Добавим, в городе обнаружили один случай генерализованной менингококковой инфекции и пять — типированного носительства. Все контактные лица получили специализированную профилактическую помощь медиков и находятся под наблюдением.

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