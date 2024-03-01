В Печоре из-за вспышки менингита все школы города закрыли на карантин

С сегодняшнего дня в Печоре все школы города закрыли на карантин. Образовательный процесс приостановлен до 5 марта включительно. Кроме этого, до 10 марта в городе отменили все мероприятия в закрытых помещениях в учреждениях культуры, спорта, а также дополнительного образования детей. Это касается как государственных, так и коммерческих организаций.

Ограничительные меры приняты в связи со вспышкой менингитовой инфекции.