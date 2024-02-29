В Коми от менингита умер школьник

В Печоре от менингита умер школьник. По факту смерти подростка проводится процессуальная проверка, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Напомним, о вспышке опасного заболевания в городе стало известно вчера, 28 февраля. Местные жители в соцсетях выразили свое беспокойство, опасаясь вируса. Позднее появилась информация, что от учебы отстранили детей, контактировавших с больным парнем. Еще несколько человек отправили в инфекционное отделение.