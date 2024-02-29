В Коми от менингита умер школьник
- 06:30 29 февраля
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- Татьяна Зубова
В Печоре от менингита умер школьник. По факту смерти подростка проводится процессуальная проверка, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Напомним, о вспышке опасного заболевания в городе стало известно вчера, 28 февраля. Местные жители в соцсетях выразили свое беспокойство, опасаясь вируса. Позднее появилась информация, что от учебы отстранили детей, контактировавших с больным парнем. Еще несколько человек отправили в инфекционное отделение.
Среди других мер: карантин в школе Кожвы (детей перевели на дистанционное обучение) и отмена массовых мероприятий в муниципалитете.
Как уточнили в Минздраве Коми, в Печоре зафиксирован один случай генерализованной менингококковой инфекции и пять — типированного носительства. Все контактные лица находятся под наблюдением медиков и получили специфическую профилактику противомикробным препаратом.