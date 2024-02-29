Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми от менингита умер школьник

В Коми от менингита умер школьник Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Печоре от менингита умер школьник. По факту смерти подростка проводится процессуальная проверка, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Напомним, о вспышке опасного заболевания в городе стало известно вчера, 28 февраля. Местные жители в соцсетях выразили свое беспокойство, опасаясь вируса. Позднее появилась информация, что от учебы отстранили детей, контактировавших с больным парнем. Еще несколько человек отправили в инфекционное отделение.

Среди других мер: карантин в школе Кожвы (детей перевели на дистанционное обучение) и отмена массовых мероприятий в муниципалитете.

Как уточнили в Минздраве Коми, в Печоре зафиксирован один случай генерализованной менингококковой инфекции и пять — типированного носительства. Все контактные лица находятся под наблюдением медиков и получили специфическую профилактику противомикробным препаратом.

...

  • 0

Популярное

Последние новости