В Печоре выявили случаи менингита
- 18:07 28 февраля
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- Елизавета Петрова
В Печоре зарегистрирована вспышка менингита, вызванная менингококковой инфекцией.
Выявлен один случай генерализованной инфекции, а также пять случаев типированного носительства. Информация о потенциальной вспышке менингита появилась накануне в социальных сетях Печоры.
Сообщалось, что несколько детей были отстранены от занятий, а некоторые помещены в инфекционное отделение больницы. Также пришлось закрыть на карантин школу в поселке Кожва.
Администрация Печорского района подтвердила, что с 23 по 29 февраля в районе были отменены массовые культурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях. Пресс-служба администрации также подтвердила перевод школы поселка Кожва на дистанционное обучение.
Министерство здравоохранения Коми сообщило, что все контактные лица с заболевшим проходят медицинское наблюдение и получили профилактическое лечение противомикробным препаратом. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции было принято решение провести массовую вакцинацию поливалентным препаратом среди контактировавших с заболевшим.
Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем через выделения больного или носителя бактерии. Она может вызывать менингит (поражение мозговых оболочек), сепсис (заражение крови) и другие серьезные заболевания.