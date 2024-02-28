В Печоре выявили случаи менингита

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Печоре зарегистрирована вспышка менингита, вызванная менингококковой инфекцией. Выявлен один случай генерализованной инфекции, а также пять случаев типированного носительства. Информация о потенциальной вспышке менингита появилась накануне в социальных сетях Печоры.

Сообщалось, что несколько детей были отстранены от занятий, а некоторые помещены в инфекционное отделение больницы. Также пришлось закрыть на карантин школу в поселке Кожва.

Администрация Печорского района подтвердила, что с 23 по 29 февраля в районе были отменены массовые культурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях. Пресс-служба администрации также подтвердила перевод школы поселка Кожва на дистанционное обучение.

Министерство здравоохранения Коми сообщило, что все контактные лица с заболевшим проходят медицинское наблюдение и получили профилактическое лечение противомикробным препаратом. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции было принято решение провести массовую вакцинацию поливалентным препаратом среди контактировавших с заболевшим.