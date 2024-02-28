В Ухте состоялся муниципальный этап конкурса "Учитель года России-2024"
- 15:02 28 февраля
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- Елизавета Петрова
В Ухте прошел муниципальный этап конкурса "Учитель года России-2024", который завершился 27 февраля в Гимназии иностранных языков. В этом году за звание "Учитель года" соревновались пять педагогов, из которых трое были выпускниками, вернувшимися в свою родную школу, а трое представляли педагогические династии.
Церемония закрытия конкурса была организована пресс-службой администрации города, и в ней приняла участие заместитель руководителя администрации города, Марина Метелева. Она выразила пожелания конкурсанткам, чтобы каждая из них стала первой учительницей в сердцах своих учеников. Путь к победе в конкурсе был нелегким и состоял из нескольких этапов.
Все началось 12 февраля с "Самопрезентации", где участницы представляли свои педагогические идеи. Темы выступлений были разнообразными и включали формирование функциональной грамотности, критическое мышление, обучение смысловому чтению, гражданско-патриотическое воспитание школьников и использование электронных ресурсов в обучении.
Конкурсантки также демонстрировали свой профессионализм в испытаниях "Урок" и "Классный час", делились опытом на мастер-классе и вступали в открытый диалог на круглом столе с начальником Управления образования.
Темы, обсуждаемые на круглом столе, были очень разнообразными и затрагивали важные аспекты педагогического образования. Вопросы включали универсальность педагогического образования, профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, возможности карьерного роста, плюсы и минусы использования искусственного интеллекта, организацию работы по формированию духовно-нравственных ценностей и многие другие.
Участницы конкурса поделились своими впечатлениями и отметили, что они открыли для себя много нового. Они получили бесценные советы от старших коллег и членов жюри, а главное, испытали себя на прочность и насладились общением с коллегами. Все участницы единодушно отметили, что участие в конкурсе было полезным опытом и вдохновило их на новые достижения.