В Ухте состоялся муниципальный этап конкурса "Учитель года России-2024"

В Ухте прошел муниципальный этап конкурса "Учитель года России-2024", который завершился 27 февраля в Гимназии иностранных языков. В этом году за звание "Учитель года" соревновались пять педагогов, из которых трое были выпускниками, вернувшимися в свою родную школу, а трое представляли педагогические династии.

Церемония закрытия конкурса была организована пресс-службой администрации города, и в ней приняла участие заместитель руководителя администрации города, Марина Метелева. Она выразила пожелания конкурсанткам, чтобы каждая из них стала первой учительницей в сердцах своих учеников. Путь к победе в конкурсе был нелегким и состоял из нескольких этапов.