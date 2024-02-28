"Не берите даже для блинов": Росконтроль назвал марки молока, которые не смейте брать даже по акции

Эксперты Росконтроля провели исследование, в результате которого был составлен список марок молока, которые лучше избегать при покупке. Оказалось, что эти образцы молока являются поддельными. Поэтому даже для использования в приготовлении блюд, например, для выпечки блинов, не рекомендуется покупать данные марки, сообщает progorodsamara.ru.

Специалисты Росконтроля закупили более 50 популярных брендов молока из различных супермаркетов для последующего анализа в независимых лабораториях. Они учитывали различные показатели при проведении исследования.