"Не берите даже для блинов": Росконтроль назвал марки молока, которые не смейте брать даже по акции
- 17:00 28 февраля
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- Служба новостей
Эксперты Росконтроля провели исследование, в результате которого был составлен список марок молока, которые лучше избегать при покупке. Оказалось, что эти образцы молока являются поддельными. Поэтому даже для использования в приготовлении блюд, например, для выпечки блинов, не рекомендуется покупать данные марки, сообщает progorodsamara.ru.
Специалисты Росконтроля закупили более 50 популярных брендов молока из различных супермаркетов для последующего анализа в независимых лабораториях. Они учитывали различные показатели при проведении исследования.
Отчет отмечает, что некоторые бренды получили высокие оценки от экспертов. Например, молоко "Экомилк" с жирностью 3,2% было признано подлинным без антибиотиков и консервантов. Его безопасность и прекрасный вкус были подтверждены профессиональным жюри.
Также в список лучших марок молока вошли "Село Зеленое", "Вкуснотеево", "Простоквашино" и "Молоко нашей дойки". Лабораторные исследования подтвердили, что эти образцы молока не содержат растительных жиров и не изготовлены из сухого молока.
Однако, несколько марок молока провалили тестирование. Например, бренд "Маруся" был добавлен в черный список из-за наличия кишечной палочки и превышения общей микрофлоры. "36 копеек" и "Честное коровье молоко" были признаны фальсификатами из-за наличия фитостеринов, которые указывают на добавление растительных жиров, что свидетельствует о неоригинальности такого молока.