Такие стрижки моментально срежут 10 лет женщинам за 60 - раскрыт секрет роскошного объема

Многослойные прически могут значительно изменить образ и придать живость волосам. Они добавляют объем, текстуру и современность. Выбор многослойной стрижки зависит от текстуры волос и предпочтений, пишет ohfashion.ru.

Для тонких или безжизненных волос рекомендуется выбрать стрижку до плеч с челкой. Это придаст объем и пышность волосам, а также добавит интереса к образу.