Вот что ждет всех неработающих российских пенсионеров с 1 марта
- 13:00 28 февраля
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- Служба новостей
С 1 марта 2024 года планируется повышение пенсий для неработающих пожилых людей на 7,5 процента. Средний размер страховой пенсии по старости для этой категории пенсионеров составит 23 449 рублей, сообщают "Известия".
Страховая пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной и страховой. Размер страховой части зависит от общего трудового стажа и среднего заработка до 1 января 2002 года, а также от суммы пенсионных взносов после этой даты. Фиксированная выплата в настоящее время составляет 7567 рублей 33 копейки и предлагается увеличить до 8134 рублей 88 копеек в 2024 году.
Также в 2024 году планируется увеличение стоимости пенсионного коэффициента с 129,46 до 133,05 рубля. Этот коэффициент используется для расчета страховой части пенсии и зависит от размера пенсионных взносов, выплачиваемых работодателем в Социальный фонд. При расчете пенсии сумма всех накопленных коэффициентов умножается на стоимость одного коэффициента.
Это повышение пенсий затронет более 32 миллионов неработающих пенсионеров. Президент Владимир Путин поручил обеспечить это решение законодательно. Необходимые средства для поддержки пенсионеров уже учтены в проекте федерального бюджета, и дополнительные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят около 234 миллиардов рублей.