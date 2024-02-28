Вот что ждет всех неработающих российских пенсионеров с 1 марта

С 1 марта 2024 года планируется повышение пенсий для неработающих пожилых людей на 7,5 процента. Средний размер страховой пенсии по старости для этой категории пенсионеров составит 23 449 рублей, сообщают "Известия".

Страховая пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной и страховой. Размер страховой части зависит от общего трудового стажа и среднего заработка до 1 января 2002 года, а также от суммы пенсионных взносов после этой даты. Фиксированная выплата в настоящее время составляет 7567 рублей 33 копейки и предлагается увеличить до 8134 рублей 88 копеек в 2024 году.