Стоят копейки, а эффект не отличить от ботокса: топ 4 недорогих кремов от морщин в 2024 году

Для сохранения молодости и красоты зрелой кожи лица рекомендуется использовать специальные кремы, разработанные для возрастной группы 60+. Некоторые из таких кремов: Eveline Cosmetics New Hyaluron 60+, "Черный жемчуг" из серии BIO-программа 60+ и "Чистая линия" Фито-крем от 60 лет.

Eveline Cosmetics New Hyaluron 60+ имеет уникальную формулу, которая помогает выровнять тон кожи, уменьшить глубокие морщины и придать коже более гладкий и упругий вид. Он содержит экстракты зеленого чая, ламинарии, гиалуроновую кислоту, аквапорины и д-пантенол, которые питают и увлажняют кожу, придавая ей упругость.