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Эти аксессуары сразу выдают низкий интеллект человека

Эти аксессуары сразу выдают низкий интеллект человекаФото из архива "Про Города"

Уровень интеллекта человека можно выявить не только с помощью специальных тестов на смекалку, но и по его украшениям. Согласно экспертам, чем более крупные украшения носит человек, тем больше это может указывать на его низкий уровень интеллекта. Более глупые люди, по мнению специалистов, стараются заполнить свои "пробелы" в знаниях и образе, надевая огромные аксессуары. С другой стороны, меньшие по размеру украшения могут указывать на более эрудированного и интеллектуально развитого человека, пишет progorod76.ru.

Статья также упоминает, что некоторые черты квартиры могут отражать эмоциональные проблемы и низкую самооценку ее владельца. Эксперты называют пять основных признаков низкой самооценки, которые могут служить намеком на возможные эмоциональные проблемы. Однако, важно отметить, что эти признаки не являются абсолютными и могут иметь разные объяснения. В случае серьезных эмоциональных трудностей рекомендуется обратиться к профессиональному психологу для получения поддержки и помощи.

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