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Стал известен график поступления выплат и пособий на детей в марте

Стал известен график поступления выплат и пособий на детей в мартеФото из архива "Про Города"

В какие дни выплатят пособия на детей в марте. Стал известен график поступления выплат и пособий на детей за февраль в Коми.

Согласно информации от отделения Соцфонда по Коми, 1 марта производятся выплаты по следующим пособиям и выплатам за февраль 2024 года:

  • Единое пособие;
  • Выплата на первого ребенка в возрасте от 0 до 3 лет;
  • Ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет.

5 марта будет осуществляться ежемесячная выплата из материнского капитала за февраль.

А 7 марта будет выплачиваться пособие за февраль по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей.

Зачисление средств на банковские счета производится в течение рабочего дня, без привязки к конкретному часу. Граждане, получающие пособия через отделения почтовой связи, могут уточнить график выплат в своем почтовом отделении.

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