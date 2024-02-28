Стал известен график поступления выплат и пособий на детей в марте
- 11:05 28 февраля
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
В какие дни выплатят пособия на детей в марте. Стал известен график поступления выплат и пособий на детей за февраль в Коми.
Согласно информации от отделения Соцфонда по Коми, 1 марта производятся выплаты по следующим пособиям и выплатам за февраль 2024 года:
- Единое пособие;
- Выплата на первого ребенка в возрасте от 0 до 3 лет;
- Ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет.
5 марта будет осуществляться ежемесячная выплата из материнского капитала за февраль.
А 7 марта будет выплачиваться пособие за февраль по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей.
Зачисление средств на банковские счета производится в течение рабочего дня, без привязки к конкретному часу. Граждане, получающие пособия через отделения почтовой связи, могут уточнить график выплат в своем почтовом отделении.