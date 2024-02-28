Стал известен график поступления выплат и пособий на детей в марте

В какие дни выплатят пособия на детей в марте. Стал известен график поступления выплат и пособий на детей за февраль в Коми.

Согласно информации от отделения Соцфонда по Коми, 1 марта производятся выплаты по следующим пособиям и выплатам за февраль 2024 года: