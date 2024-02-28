В марте теперь полный запрет: вводится новое правило для абсолютно всех, у кого есть дача и огород

На сегодняшний день многие владельцы дачных участков не обеспечивают условия для комфортного проживания зимой. Большинство загородных домов не оснащены необходимыми удобствами и коммуникациями для зимнего времени. Из-за этого было введено правило запрета на проживание в дачных домах вне сезона.

Согласно данным Союза садоводов России, примерно каждый 10-й житель страны владеет дачным участком, а общая площадь таких участков составляет около 1,3 миллиона гектаров.