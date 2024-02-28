В марте теперь полный запрет: вводится новое правило для абсолютно всех, у кого есть дача и огород
- 10:15 28 февраля
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- Служба новостей
На сегодняшний день многие владельцы дачных участков не обеспечивают условия для комфортного проживания зимой. Большинство загородных домов не оснащены необходимыми удобствами и коммуникациями для зимнего времени. Из-за этого было введено правило запрета на проживание в дачных домах вне сезона.
Согласно данным Союза садоводов России, примерно каждый 10-й житель страны владеет дачным участком, а общая площадь таких участков составляет около 1,3 миллиона гектаров.
Однако посещение дачных участков вне сезона не запрещено. Новые правила были введены для более четкого определения понятий индивидуального жилого дома и загородного дома, основываясь на наличии коммуникаций и удобств в таких домах.
Таким образом, для комфортной жизни на дачном участке в течение всего года необходимо обеспечить удобства и коммуникации, а также соблюдать правила, установленные в данной стране или регионе, пишет progoroduhta.