В городах и районах Коми пройдут тренировки по гражданской обороне

В рамках плановых мероприятий по гражданской обороне 29 февраля 2024 года органы управления Республики Коми проведут полномасштабные тренировки. Гостей и жителей региона призывают сохранять спокойствие во время проведения учений и не беспокоиться при виде людей в специальных защитных костюмах и противогазах.

Цель тренировки заключается в практической отработке организационных и технических действий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в совершенствовании навыков реагирования и взаимодействия всех задействованных служб и организаций.