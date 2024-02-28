В городах и районах Коми пройдут тренировки по гражданской обороне
- 09:37 28 февраля
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- Елизавета Петрова
В рамках плановых мероприятий по гражданской обороне 29 февраля 2024 года органы управления Республики Коми проведут полномасштабные тренировки. Гостей и жителей региона призывают сохранять спокойствие во время проведения учений и не беспокоиться при виде людей в специальных защитных костюмах и противогазах.
Цель тренировки заключается в практической отработке организационных и технических действий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в совершенствовании навыков реагирования и взаимодействия всех задействованных служб и организаций.
В рамках учений будут развернуты пункты выдачи средств индивидуальной защиты и станции обеззараживания одежды, специальной техники, сборные и приемные эвакуационные пункты в муниципалитетах республики.
В ходе тренировки будут задействованы все силы и средства, необходимые для проведения мероприятий по гражданской обороне, в том числе системы управления, оповещения и связи, аварийно-спасательные формирования, медицинские учреждения, пожарные части и другие специализированные службы.
Важным элементом тренировок станет отработка взаимодействия между органами власти, организациями, предприятиями и населением. Будут организованы и проведены практические мероприятия по эвакуации и укрытию населения, развертыванию пунктов временного размещения, проведению аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
По завершении учений состоится анализ действий участников, будут даны рекомендации по повышению эффективности мероприятий по гражданской обороне и совершенствованию системы управления в условиях чрезвычайных ситуаций.